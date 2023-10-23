شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز بصعوبة على أتلتيك بيلباو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً بهدف نظيف على أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني، الأحد.

وسيطر لاعبو برشلونة على استحواذ الكرة بنسبة 63%، إلا أن قوة دفاع أتلتيك بيلباو أفسدت 11 هجمة لهم من بينهم 6 فرص محققة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من المهاجم الشاب البديل مارك جويو الذي دخل بدلاً من فيرمين لوبيز في الدقيقة 79، واحتاج لبضع ثوانٍ ليهدي برشلونة الفوز في الدقيقة 80 من أول لمسة في أولى مشاركاته مع الفريق في الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المتصدران ريال مدريد وجيرونا، فيما توقف أتلتيك بيلباو عند 17 نقطة توجد فيها في المركز السادس بترتيب الدوري الإسباني.