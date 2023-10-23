شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب غويو يدخل تاريخ «الليغا» وبرشلونة بهدف بعد 34 ثانية من نزوله احتياطياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الشاب مارك غويو(17 عاماً و291 يوماً) التاريخ بتسجيله هدف الفوز لفريقه برشلونة على حساب ضيفه اتلتيك بيلباو 1-0 الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من«الليغا»، في معقل الفريق الكتالوني ملعب «مونتوجويك».

وسجل غويو هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة بعد 34 ثانية من نزوله بديلاً للشاب الآخر فيرمين لوبيز،ليصبح صاحب ثالث أسرع لاعب تسجيلاً بعد نزوله من دكة الاحتياط في تاريخ الدوري الإسباني، خلف خورخي غالان(29 ثانية) وييغو غونزاليس(30 ثانية).

كما أصبح غويو أصغر لاعب في تاريخ برشلونة في القرن ال21 يسجل في أول ظهور له.

وبهذا الفوز ضغط برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد قبل أسبوع من موقعة«الكلاسيكو» بينهما،حيث رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر وجيرونا الثاني.

وفي ظل غيابات مؤثرة مثل روبرت ليفاندوفسكي وبيدري والهولندي فرينكي والبرازيلي رافينيا وجد برشلونة صعوبة بالغة في اختراق دفاعات بيلباو، قبل ان يسجل هدف الفوز في الدقيقة 80، عبر البديل الشاب مارك غويو، حيث تلقى تمريرة في العمق من جواو فيليكس وأنطلق بالكرة وسددها حيث ارتطمت في الحارس أوناي سيمون قبل أن تسكن الشباك.