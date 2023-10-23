شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مهم ليوفنتوس في عقر دار ميلان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم يوفنتوس قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد بفوزه المهم على ميلان 1-0 المنقوص عددياً منذ الدقيقة 40، واقترب من إنتر المتصدر.

وفشل ميلان الذي مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الاستئثار بالصدارة واكتفى مرغماً بالمركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند 21 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن جاره اللدود إنتر الفائز على تورينو بثلاثية نظيفة السبت، فيما قلّص يوفنتوس الذي حافظ على مركزه الثالث الفارق إلى نقطتين مع «نيراتسوري».

كما فشل ميلان في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 3 أيام.

وانهى يوفنتوس لغريمه سلسلة من 4 انتصارات متتالية في الدوري وتعادلين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث لم تهتز شباكه سوى مرة واحدة في 6 مباريات، بعدما نفض ميلان غبار خسارته في ديربي مادونينا أمام جاره إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة.

واستعاد «بيانكونيري» الموقوف أوروبياً تألقه ففاز في ثلاث مباريات من الأربع الاخيرة أمام ليتشي 1-0 وتورينو 2-0، قبل النافذة الدولية، وميلان مقابل تعادل سلبي أمام أتالانتا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريقين لم تهتز شباكهما في المرحلتين الماضيتين، في حين سيطر ميلان مع أخطر فرصة للمهاجم المخضرم أوليفييه جيرو (14)، قبل أن تشهد المباراة منعطفاً مهماً بعد طرد زميل الأخير الألماني ماليك ثياو الذي ارتكب خطأ على مويس كين المنفرد ليرفع الحكم البطاقة الحمراء كونه كان آخر المدافعين (40).

ودفع طرد الألماني مدرب «روسونيري» ستيفانو بيولي إلى اخراج المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيك والزج بالمدافع الفرنسي بيار كالولو، قبل أن يستبدل في الشوط الثاني جيرو بالصربي لوكا يوفيتش (60).

واستغل يوفنتوس النقص العددي في صفوف مضيفه ليفتتح التسجيل عبر لاعب وسطه مانويل لوكاتيلي من تسديدة من 30 متراً اصطدمت بالبديل البوسني رادي كرونيتش وخدعت الحارس أنتونيو ميرانتي (63)، ليحرم الأخير المهاجم البديل الصربي دوشان فلاهوفيتش من مضاعفة النتيجة بتصديه لتسديدته من 20 متراً (86).

وتصدى ميرانتي لتسديدة البديل أندريا كامبياسو قبل أن تعود إلى فلاهوفيتش الذي تابعها، ليحول الحارس الإيطالي مجددا من دون هز شباكه (90+2).

وقاد ستيفان الشعراوي فريق روما إلى فوز صعب وقاتل في الأنفاس الأخيرة على ضيفه مونتسا المنقوص عددياً 1-0.

وسجّل الشعراوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، ليرتقي فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى المركز السابع مع 14 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتالانتا السادس الفائز على ضيفه جنوى 2-0، سجلهما النيجيري أديمولا لوكمان (68) والبرازيلي إيدرسون (90+5).

وجاء هدف الشعراوي الأول له هذا الموسم في نهاية مباراة صعبة ضد مونتسا الذي اضطر لخوض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه دانيلو دامبروسيو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول ببطاقة صفراء ثانية. ووقف القائم سداً منيعاً أمام تسديدتي البلجيكي روميلو لوكاكو والإيراني ساردار أزمون قبل صافرة النهاية.

قال مورينيو الذي طُرد في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعدما قام باستفزاز جماهير مونتسا لقناة «سكاي سبورت»: «عندما رأيت تسديدة أزمون، أكثر من تسديدة لوكاكو، تصطدم بالقائم، قلت أن الكرة لن تدخل الشباك... لكن ستيفان يملك حس تسجيل الأهداف وفي وقت قاتل، لذا فاز بالمباراة لصالحنا».

وتابع «هم الوحيدون الذين اشتكوا من الحكم. أنا لا أنتقدهم بسبب ذلك، ولكن لأنه بعد مباراة كهذه وجهوا لنا بعض الكلمات السيئة».

واضاف «كل ما سأقوله هو أنهم فريق جيد مع مدرب جيد لا يستحق الخسارة، ولا أستطيع أن أكون أكثر صدقاً من ذلك».