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الامارات | «داحس 63» يحرز لقب سباق دبي للقوارب الشراعية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج القارب «داحس 63»، لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة عيسى المرزوقي، بطلاً للجولة الأولى من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً. وحل ثانياً القارب «الشقي 96»، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف المري، وثالثاً القارب «سهم 170»، لمالكه عبدالله الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي.

وقام محمد الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد نهاية السباق، يرافقه محمد المري مدير إدارة الشئون مشرف السباق، بتسليم الكؤوس والجوائز إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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