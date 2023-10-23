الامارات | مهرجان ليوا الدولي ينطلق 8 ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام مهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024) في الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل، في مدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وذكر بيان صحافي: «ينظِّم المهرجان، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على مدى 24 يوماً، ليستقطب عشّاق التخييم والبر، ويتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من المنافسات الرياضية وتحديات السيارات الدولية التي يشارك فيها عدد من أشهر المحترفين في هذا المجال».

وتتنوَّع سباقات المهرجان وبطولاته لتشمل رياضة المحركات والرياضات التراثية في سباقات للسرعة والدراج والاستعراض. وينطلق المهرجان بالاستعراض الحر للسيارات، ويُختتم ببطولة صعود تل مرعب التي تعدُّ الحدث الأشهر والأبرز سنوياً.