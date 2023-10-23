الامارات | الشارقة يطلب «الصدارة الآسيوية» أمام ناساف الأوزبكي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث الشارقة عن مواصلة مشواره بنجاح في دوري أبطال آسيا، حين يستقبل ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في الساعة الثامنة مساء اليوم. ويأمل «الملك» الخروج بنقاط الفوز، وانتزاع صدارة المجموعة من ناساف. ويعتلي الفريق الأوزبكي قمة المجموعة بست نقاط من الفوز على الفيصلي الأردني والسد القطري، بينما يأتي الشارقة ثانياً بأربع نقاط، بعد التعادل مع السد والفوز على الفيصلي. وفي المقابل يحل السد ثالثاً بنقطة، والفيصلي أخيراً بدون نقاط.

وسيكون على الشارقة تغيير الصورة الباهتة التي ظهر بها محلياً، حيث خسر قبل أيام من كلباء في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بنتيجة 3-2، كما أنه لا يقدم مستوى مستقراً في الدوري. وفضل مدرب الشارقة كوزمين ألا يغامر بالتشكيلة الأساسية في الكأس، فاستبعد بيانيتش، وأبقى على النجمين، فراس بالعربي، وماريغا على مقاعد البدلاء قبل الزج بهما في الشوط الثاني.

ويراهن «الملك» على خبرات لاعبيه، خصوصا الحارس عادل الحوسني الذي أبلى بصورة جيدة هذا الموسم، إلى جانب المدافع اليوناني مانولاس، ولاعبي خط الوسط الهجومي: بيانيتش وماريغا وكايو وبيريرا.

ويمتلك ناساف العديد من عناصر القوة، منهم لاعبون مميزون على غرار أمانوف ونورولوييف، إضافة إلى اللاعب الصربي ستانويفيتش.