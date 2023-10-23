الامارات | المرزوقي بطل «استعراض المحترفين» في «فلاي بورد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز مانع المرزوقي لقب فئة المحترفين في منافسات «أجمل استعراض» لبطولة «الفلاي بورد»، فيما توج سيف سلطان عبدالعزيز بالمركز الأول في «أجمل استعراض» لفئة «النوفيس». ويأتي ذلك ضمن منافسات «الفلاي بورد» وزوارق «الريموت كنترول»، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية والقناة، أول من أمس، في منطقة القناة.

وحقق راشد مهدي المركز الأول في فئة (2 سل) للزوارق اللاسلكية، وفي فئة (4 سل) نال المتسابق القطري علي المزروعي المركز الأول. وتوج الفائزين وليام هوليدي مدير عام القناة، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي بحضور العديد من المسؤولين.