الامارات | دبا الحصن ينجح في تحدي الحمرية ويصل إلى النقطة الـ 12

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق دبا الحصن فوزاً ثميناً على مضيفه الحمرية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى، ليصل إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الحمرية عند ست نقاط بالمركز الـ12، وسجل لدبا الحصن البرازيلي جيلمار دي سيلفا في الدقيقة 74.

وفي الجولة نفسها أوقف الذيد سلسلة النتائج الإيجابية والشباك النظيفة لمضيفه التعاون بعد الفوز عليه 3-1، إذ سجل أهداف الذيد الجامايكي لامار أونيل 42، والبرازيلي فلرسون ناتان 56، والمغربي محمد فكري 76، وسجل للتعاون المصري حسام لطفي 86، ليصبح رصيد الذيد سبع نقاط في المركز الـ10، مقابل ثماني نقاط للتعاون في الرابع. من جانبه، فاز فاز الجزيرة الحمراء بملعبه على مسافي 2-0، إذ سجل للفائز الأرجنتيني فينوجليو 18، والبرازيلي دانيلو 68، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء ثماني نقاط، مقابل سبع لمسافي.

وفي الجولة نفسها أيضاً، فاز غلف يونايتد على ضيفه الرمس 2-1، حيث سجل للفائز هانتس 81، وراشد حسن 88، بينما سجل للرمس البرازيلي جواو 25، ليصبح رصيد غلف يونايتد سبع نقاط في المركز الـ11، بينما الرمس في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفاز فريق يونايتد على ضيفه سيتي 6-2، ليصعد يونايتد للمركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما سيتي في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط، إذ سجل لفريق يونايتد الإيفواري كاراموكو 22، والسنغالي باكاري 27، والأرجنتيني لويس مارسيلو في الدقيقتين (70،41)، وعلي إبراهيم 83، ولاعب سيتي الأرجنتيني لوتشيانو في مرماه 17، فيما سجل لسيتي الغاني بنيامين 85، والأرجنتيني إيزيكويل 90.