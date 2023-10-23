الامارات | كأس زايد للخيول العربية تنطلق في فرنسا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار تولوز الفرنسي، اليوم، فعاليات كأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتحدي «البريدرز الكلاسيكي» للفئة الأولى.

ويقام السباق تحت مظلة النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في سباق كأس زايد لمسافة 2200 متر، البالغة جوائزها 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ستة خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات أوروبا.

وتتصدر الترشيحات الفرس «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة أنتوني كراستوس.

وخاضت «إيلاف» البالغة من العمر ست سنوات، والمنحدرة من نسل «رباح دو كارير» 16 سباقاً، حققت خلالها الفوز ثلاث مرات، متضمنة سباق «ليوا إنترناشونال» للفئة الأولى، والمركز الثاني أربع مرات، والمركز الثالث ثلاث مرات.

كما ينافس على اللقب الجواد «دجعف» لعبدالله فهد العطية، وقيادة مايكل بارزلونا، والمهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بقيادة فالنتين سيجوي، وكلاهما بإشراف فرانسوا روهات.

وهناك الجواد متباهي عذبة، لعذبة للسباقات، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والجواد «هادي دو كارير» لخليفة بن شعيل الكواري، وقيادة أوليفيه بيلييه، والفرس «ياسمين الشام» ليونامي للاستثمار، وقيادة إيميلن ريفولت، وكلاهما بإشراف توماس فورسي.