الامارات | «هدف» يحرم منتخب اليد من الفوز على السعودية في تصفيات «الأولمبياد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر المنتخب الوطني لكرة اليد، انتصاراً بمتناول اليد، عقب خسارته أمام المنتخب السعودي بفارق هدف وحيد وبنتيجة (21-22)، في مباراة جمعتهما أمس، على صالة نادي الدحيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس-2024، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة حتى 28 أكتوبر الجاري.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة ذاتها، تحقيق المنتخب الصيني انتصاره الأول وجاء على حساب المنتخب الهندي بنتيجة (46-15).

وأدت خسارة المنتخب إلى تأكيد وداعه البطولة من دور المجموعات، بعد تراجعه للمركز الرابع والدخول في شراكة مع المنتخب الصيني برصيد النقطتين لكل منهما، فيما أهدى الانتصار المنتخب السعودي الدخول في شراكة مؤقتة على صعيد صدارة فرق المجموعة برصيد ست نقاط مع كل من المنتخبين القطري والكوري الجنوبي اللذين خاضا في ساعة متأخرة من مساء أمس لقاء حسم صدارة المجموعة. وأهدر المنتخب الوطني فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ثلاثة أهداف وبنتيجة (11-8)، بعد أن نجح المنتخب السعودي خلال مجريات الشوط الثاني في فرض التعادل (19-19)، قبل أن يتمكن «الأبيض» من التقدم مجدداً مع بقاء ثلاث دقائق على النهاية بواقع (19-21)، إلا أن كثرة الأخطاء الهجومية وسرعة المنتخب السعودي في بناء الهجمات كانت كفيلة بمنحهم حسم المباراة لصالحهم (22-21). ويدخل المنتخب اليوم في ثانية محطات الراحة، قبل خوضه بعد غدٍ مباراته الأخيرة في دوري المجموعات التي تجمعه مع نظيره الهندي متذيل المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، في مباراة يقتصر تأثير نتيجتها على ترتيب المراكز من الرابع وحتى السادس، خصوصاً أن نظام التأهل في البطولة للدور نصف النهائي يقتصر على منح بطاقتي التأهل لمتصدري ووصيفي المجموعتين بعد ختام دوري المجموعات.