الامارات | 250 مشاركاً في سباق «العين ضمان فوندو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، النسخة الثانية من «سباق العين ضمان فوندو»، انطلاقاً من مضمار الدراجات بمدينة العين، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان).

وبلغت مسافة السباق 120 كم، وشارك فيه أكثر من 250 متسابقاً من جميع فئات وأفراد المجتمع.

وشهد السباق منافسة قوية من جميع المشاركين لتقديم أفضل المستويات خلال مرورهم بمعالم مدينة العين، وذلك وسط إقبال ومتابعة كبيرين من الجمهور.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، النخيرة الخييلي، عن سعادته بنجاح النسخة الثانية من الفعالية، التي شهدت حضوراً لافتاً من جميع الفئات والأعمار.