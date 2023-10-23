الامارات | شباب الأهلي يفوز بسباق الحمرية للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر فريق شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الحمرية للدراجات للطريق، الذي أقيم صباح أمس بمشاركة 40 دراجاً من سبعة أندية، ولمسافة 90 كلم.

ونجح دراجو شباب الأهلي في السيطرة على مجريات سباق الكبار، حيث فاز عبدالرحمن البلوشي بالمركز الأول، محققاً زمناً قدره 2:05:45 ساعة، وحل وليد النقبي في المركز الثاني، وبول غريغا ثالثاً. وفي سباق تحت 23 سنة فاز دراج نادي أبوظبي أسامة صباهي بالمركز الأول محققاً 2:13:23 ساعة، وفي المركز الثاني دراج شباب الأهلي سيف الأميري، وحل ثالثاً زايد العبيدلي من نادي أبوظبي.

وشهد السباق وحضر مراسم التكريم منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي الأندية.

• السباق أقيم صباح أمس، بمشاركة 40 دراجاً من 7 أندية، ولمسافة 90 كلم.