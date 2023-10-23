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جوميز يبرر إيجابية  "عينة " المنشطات

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ياسر رشاد - القاهرة - برر أليخاندرو جوميز، الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين،  أسباب اختبار المنشطات الإيجابي الذي خضع له مؤخرا.

وأرجع ذلك لتناوله ملعقة من شراب السعال الخاص بابنه عن طريق الخطأ.

وتبين أن جوميز "35 عاما" تناول مادة "تيربوتالين" المحظورة خلال عينة أجريت له في أكتوبر 2022، وتم إيقافه لمدة عامين من جانب لجنة مكافحة المنشطات الإسبانية.

وقال جوميز في بيان نشره على تطبيق" إنستجرام": لم ألجأ مطلقا لممارسة محظورة ولن أقوم بذلك أبدا، مشددا على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال المنشطات.

ولعب جوميز مع فريق أشبيلية الإسباني الموسم الماضي، قبل أن ينضم لصفوف مونزا الإيطالي هذا الموسم.

ويعد جوميز هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر أواخر العام الماضي، ولم يتم استدعائه لصفوف الفريق مجددا هذا العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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