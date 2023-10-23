خالد جلال: عمرو وردة يفتقد للتركيز.. والتغييرات سر الفوز على الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو أن عمرو وردة لاعب الفريق يحتاج إلى التركيز سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات الرسمية من أجل الظهور بمستوى فني قوي.



وقال خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" عمرو وردة لديه الكثير ليقدمه مع فريق فاركو في الفترة المقبلة ولكنه يفتقد إلى التركيز بشكل كبير في الآونة الأخيرة ".

وتابع:"من وجهة نظري أن عمرو وردة لو كان مركز كويس في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية أثناء احترافه مكنش رجع مصر أصلا ".

وأضاف جلال: " من وجهة نظري أن مواجهة الاسماعيلي كانت صعبة للغاية والفوز دفعة معنوية كبيرة خلال مشوار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ".

وأتم: " التغييرات كانت كلمة السر في فوز فاركو على الاسماعيلي بهدف واتمنى استمرار صحوة الفريق بمسابقة الدوري الممتاز ".