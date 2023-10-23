شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة العودة أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني المحدد لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.

في ذات الشأن، حرص كولر على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه أمام سيمبا خلال مباراة الذهاب بتنزانيا، وأهمها إهدار الفرص السهلة، وخصص فقرة في تدريبات الأهلي لعلاج أزمة إهدار الفرص، بعدما حرمت الأهلي من تحقيق فوز مطمئن فى موقعة الذهاب، وأجلت بطاقة صعود الأهلي إلى مباراة الغد.

كما حرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبيه خاصة في التمركز داخل الملعب وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبي المنافس، بخلاف الأزمة في الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة، والتي تسببت في استقبال شباك الأهلي لهدفين من سيمبا في مباراة الذهاب.