حقيقة تمرد نجم بيراميدز بعد أنباء مفاوضات الاهلي

أوضح محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز حقيقة تمرد أسامة جلال نجم الفريق الكروي الأول، بعد أنباء التعاقد مع الاهلي.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى مفاوضات النادي الاهلي مع أسامة جلال نجم بيراميدز، تمهيدا للانتقال إلى صفوفه.

ويغيب أسامة جلال عن المشاركة في مباريات بيراميدز خلال الفترة الماضية، مما أثيرت عدة تكهنات بتمرد اللاعب بسبب الاهلي.

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وقال فتح الله في تصريحات تليفزيونية: “أسامة جلال يتواجد في التدريبات، وملتزم ولا يوجد أي مشاكل”.

وأشار إلى أن أسامة جلال تعرض لإصابة قوية في الموسم الماضي وكانت سبب كبير في ابتعاده عن المشاركة والمدير الفني هو من يحدد الأنسب في الوقت الحالي.

وأوضح: “أتمنى ألا تأخد الأمور أكبر من حجمها في مشاركة اللاعبين من عدمها، فجميعهم مهمين بالنسبة لنا ومن الطبيعي أن يكون لدينا عناصر مهمة على دكة البدلاء “.

واختتم: “مقبلين على مباريات هامة في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، ولدينا لاعبين مميزين مثل أحمد فتحي ولا يشارك وهذا لا يقلل من قيمتهم”.