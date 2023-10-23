هل يشارك سلطان الغنام في مواجهة النصر السعودي والدحيل؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وأكدت صحيفة الرياضية، أن سلطان الغنام، سيشارك بشكل أساسي في تشكيل النصر السعودي خلال مباراة الدحيل القطري.

سلطان الغنام كان قد تم إيقافه لمدة 4 مباريات، وفقًا لقرار لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في المسابقات المحلية.

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ويلتقي النصر السعودي بنظيره الدحيل القطري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي والدحيل القطري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يتواجد الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.