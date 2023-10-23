موعد عودة موديست للمشاركة مع الاهلي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب النادي الاهلي، على سلبية المسحة التي أجراها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الكروي الأول.

وكان موديست، قد غاب عن مباراة الاهلي الماضية ضد سيمبا في الدوري الأفريقي، بسبب اشتباه إصابته بكورونا.

وتأكد النادي في الساعات الماضية من سلبية عينة موديست، ليبدأ المهاجم الفرنسي في بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش.

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ويقوم مهاجم النادي الاهلي، بتنفيذ برنامج تأهيلي في الوقت الحالي من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يغيب موديست عن مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني، المقرر لها يوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، لعدم الجاهزية.

بينما أكد الإعلامي أمير هشام، عبر برنامجه التلفزيوني أن موديست مهاجم الاهلي، لم يكن يعاني من كورونا ولكن اشتكى من نزلة برد شديدة.

وأشار إلى أن موديست خضع للمسحة الطبية، من أجل الاطمئنان عليه فقط، واللاعب سوف يغيب عن مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي.