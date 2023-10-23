بمباركة كولر.. نجم الاهلي يرحل في يناير مقابل 5 ملايين دولار

بات أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، قريبًا من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بمباركة مارسيل كولر.

وأكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن أحمد عبد القادر سيرحل عن صفوف النادي الاهلي، وينضم لـ الوكرة القطري مقابل 5 ملايين دولار.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”:” أحمد عبدالقادر في الغالب سيرحل من الاهلي إلى الوكرة القطري في يناير مقابل 5 ملايين دولار”.

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ويرغب جناح النادي الاهلي في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي منذ بداية الموسم الكروي الجاري.

وبحسب بعض التقارير، فإن مارسيل كولر لم يحسم موقفه النهائي من رحيل عبد القادر، ولكنه لا يمانع رحيله إذا كانت هناك رغبة لدى اللاعب.

والجدير بالذكر أن الوكرة القطري، سبق وأن تعاقد مع حمدي فتحي من صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.