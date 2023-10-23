تشافي يتحدث عن مواجهة الكلاسيكو أمام الريال وهدف جويو الحاسم ضد بلباو

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن الفوز الذي حققه على أتلتيك بلباو بهدف جويو، ومواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وحقق برشلونة الفوز بنتيجة هدف وحيد، على حساب نظيره أتلتيك بلباو، مساء الأحد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد كان فوزًا صعبًا، كنا نعلم أنهم منافس صعب”.

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وأكد أن أتلتيك بلباو فريق شجاع، وأتيحت لهم الفرص، وحصل على ثلاث أو أربع فرص واضحة جدًا.

وعن هدف مارك جويو الذي منح برشلونة الفوز، قال تشافي، إنه طفل يصنع الفارق بالنسبة للنادي.

وتابع:”أنا سعيد من أجله وبالنقاط الثلاث، وهي مهمة جدًا، لدينا موهبة، علينا فقط أن نمنحه الثقة، كما فعلوا معي”.

وواصل تشافي: “لقد فكرت فيه لأنه لديه هدف وطاقة، وأنا أحبه شخصيًا، أعطي الثقة التي منحوني إياها عندما كان عمري 17-18 عامًا”.

واستكمل: “الكلاسيكو مهم للغاية بالنسبة لنا، لكن لدينا مواجهة قبلها في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر حيوي ولدينا العديد من المصابين”.

واستطرد: “نحن متأخرون بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد، ومن المهم الفوز في هذا الكلاسيكو لأننا نلعب على أرضنا”.

واختتم:” التحكيم في الكلاسيكو؟، ليس لدينا شروط، لا أحب أن تكون اللجنة الفنية للحكام مشروطة، علينا أن نسمح لهم بالعمل لأنني أؤمن بنزاهة الحكام”.