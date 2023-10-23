مارك جويو.. 23 ثانية تكشف الستار عن موهبة برشلونة الجديدة

يمكنك أن تصبح نجمًا يخطف أضواء وسائل الإعلام والجماهير في ثواني فقط إذا كان لديك الشغف لفعل ذلك.. هكذا فعل مارك جويو في 23 ثانية مع برشلونة.

وخطف مارك جويو صاحب الـ17 عامًا، الأضواء في وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، بعد هدفه الذي أحرزه مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو في الساعات القليلة الماضية.

وظهر جويو، لأول مرة مع برشلونة في الدوري الإسباني، بديلًا في الدقيقة 79، لينجح في خطف هدف الفوز لصالح البارسا بعد 23 ثانية فقط، ويحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 83، ومن ثم تتويجه بجائزة رجل المباراة.

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وأحرز غويو هدف الفوز لصالح برشلونة بعدما استقبل تمريرة متقنة من جواو فيليكس، لينطلق بالكرة من الجبهة اليسرى ويتوغل بها داخل منطقة الجزاء ويسددها في الشباك.

وبات جويو أسرع لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفًا في ظهوره الأول، فلم يستغرق اللاعب سوى بضع ثواني ليضع هدفه في شباك بلباو.

ووصفه تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني، بأنه طفل نجح في صناعة الفارق لهم، وفكر في مشاركته لأن اللاعب يمتلك طاقة، كما أنه أراد أن يمنحه الثقه التي كان يحصل عليها عندما كان عمره 17-18 عامًا.

من هو مارك جويو موهبة برشلونة الجديدة؟

مارك جويو، هو من مواليد 4 يناير 2006، وُلد في إقليم كتالونيا، حيث بدأ مسيرته من أكاديمية “لا ماسيا” التي شهدت على العديد من المواهب.

وبدأ جوية حياته الكروية مع الأكاديمية في موسم 2013-2014، ثم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى في يونيو 2023، حيث يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح.

ولعب جويو أول مباراة مع الفريق الأول لـ برشلونة خلال فترة الإعداد ضد فيسيل كوبي، في لقاء ودي شارك فيه كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وظهر في قائمة النادي الكتالوني لأول مرة في مباراة غرناطة الماضية في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، ولكنه لم يشارك، لتكون أول مشاركة إمام أتلتيك بلباو.

وسجل جويو مع فريق برشلونة تحت 19عامًا خلال الموسم الحالي 5 أهداف بينهم هدفين في دوري أبطال أوروبا، كما كان هدافًا لبطولة يورو مع منتخب إسبانيا تحت 17، التي أقيمت في يناير الماضي، وأحرز 8 أهداف في 12 مباراة.