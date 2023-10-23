الاتفاق السعودي يراقب مهاجم إيفرتون بفرمان من جيرارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستعد نادي الاتفاق السعودي لتقديم عرض من أجل ضم مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين، بناءا على طلب ستيفن جيرارد مدرب الفريق. وفقا لصحيفة "ذا صن".

ويريد أسطورة ليفربول جيرارد ضم المهاجم الإنجليزي من أجل تدعيم الخط الأمامي للاتفاق، حيث عاد كالفرت إلى كامل لياقته البدنية بعد الغياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

لذلك سيتعين على جيرارد استبعاد بعض اللاعبين الأجانب من أجل التعاقد مع كالفرت لوين، ولم يبدأ فريقه بالشكل المطلوب في الدوري، حيث يحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين بعد تسع مباريات فاز في خمس منها.

وشارك المهاجم الإنجليزي في 7 مباريات بجميع المسابقات مع إيفرتون، سجل خلالهم ثلاث أهداف ولم يقدم تمريرات حاسمة حتى الآن.