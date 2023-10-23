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بعد وصوله إلى الهدف العاشر.. هاري كين يشكر لاعبي بايرن ميونخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ساهم المهاجم الإنجليزي هاري كين في فوز بايرن ميونخ على ماينز بنتيجة 3-1 ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني، عن طريق تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وقال هاري بعد فوز أمس: "أنا سعيد لأن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي، لكن الفضل يعود إلى اللاعبين الذين يدعمونني منذ وصولي، إنه شعور رائع حقًا".

وشارك كين حتى الآن مع بايرن ميونخ في 11 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى البايرن بداية الموسم الجاري قادما من توتنهام، في صفقة بلغت قيمتها 95 مليون يورو.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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