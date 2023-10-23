ميسي: نريد أن نكون أكثر قدرة على المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث ليونيل ميسي بعد خسارة إنتر ميامي أمام شارلتون في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الأمريكي هذا الموسم، عن نتائج ومستقبل النادي في الدوري.

وقال ميسي: "أنا فخور بنتائج إنتر ميامي هذا الموسم، فزنا باللقب الأول في تاريخ النادي وكنا قريبين جدا من التأهل إلى التصفيات".

وتابع ليونيل: "نحتفظ بمؤشرات جيدة ولكننا نريد أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في الموسم المقبل".

واختتم الفائز بكأس العالم: "أنا متأكد من أننا سنستمر في الاستمتاع بلحظات مذهلة مع هذا الفريق وهذه المدينة وهذا النادي".