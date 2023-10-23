فيليبس يتخلى عن 17.5 مليون جنيه إسترليني للرحيل عن مان سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب كالفين فيليبس من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في يناير المقبل، وفقا لصحيفة "the sun".

أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب وافق على الرحيل للحصول على فرصة للمشاركة، في المقابل التخلي عن مكافأة تصل إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني.

اهتمت عدة أندية باللاعب في الصيف الماضي، لكنه أصر على البقاء، من هذه الأندية نيوكاسل، وست هام، بايرن ميونيخ.

يحاول مان سيتي تعويض ما يقرب من 42 مليون جنيه إسترليني، التي دفعها قبل موسمين لضم اللاعب من ليدز يونايتد.

يذكر أن اللاعب مازال في عقده 4 سنوات ونصف، ويبلغ راتبه 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.