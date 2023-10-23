شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ تدريباته استعدادا لبطولة أفريقيا.. وانضمام المحترفين 30 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى باستور، تدريباته اليوم الاثنين، بمعسكر المركز الأوليمبى، فى إطار الاستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة يناير المقبل، ومن المقرر أن ينضم المحترفون للمعسكر 30 أكتوبر الجارى.

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد للسفر إلى ألمانيا 2 نوفمبر المقبل لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع منتخب الماكينات، فى ضور الاحتكاك القوى فى خطة إعداد الفراعنة للمنافسة المهمة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وطالب مسئولو الإتحاد المصرى لكرة اليد من الإتحاد الأفريقى تأجيل إنطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام يوم 19 يناير القادم بدلا من يوم 18 بسبب إرتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار .

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.