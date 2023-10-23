شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يضع شرطا لإعادة عمرو السيسي للمشاركة مع الزمالك.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك، التزام عمرو السيسى فى تدريبات الفريق حتى يتم العفو عنه والسماح له بالعودة للمشاركة مع الفريق.

وجاء قرار أوسوريو بعد انفعال اللاعب فى أحد التدريبات ورفضه قرار المدير الفنى باحتساب تسلل فى التقسيمة، وهو ما رفضه أوسوريو، واشترط التزام اللاعب والوصول لأعلى فورمة فى التدريبات حتى يتم العفو عنه.

من ناحية أخرى، يستعيد فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو جهود نجمه محمد عواد حارس مرمى الفريق فى مباراة إنبى المقبلة، بعد انتهاء إيقافه، حيث غاب محمد عواد عن مباراة سموحة التى أقيمت مساء أول أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري تنفيذاً لعقوبة الإيقاف بعد تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى.

وأعلنت رابطة الأندية بعد نهاية الجولة الثالثة إيقاف عواد مباراة واحدة، وتعرض عواد للطرد فى آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى.