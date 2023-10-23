شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى أ بإقامة خمس مواجهات قوية، حيث يستضيف غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط نظيره مكادى ملك التعادلات برصيد 4 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين ، إلا أن خالد عيد المدير الفني للفريق حذر لاعبيه من اللعب باستهتار، مؤكدا أن كل مباراة تعد لقاءات كؤوس ولابد من حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات.

كما يستضيف بتروجت على ملعب بتروسبورت نظيره مصر المقاصة في مواجهة يبحث فيها السيد عيد المدير الفني للفريق البترولى العودة للإنتصارات بعد الهزيمة المفاجئة التي نالها الفريق الأسبوع الماضى أمام لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أدت لتجمد رصيده عند 9 نقاط وهبط للمركز الثالث ، بينما يحاول المقاصة الظهور بشكل جيد في ظل السياسة التي تتبعها الإدارة باللعب بفرق الشباب على أمل الإستثمار وبناء فريق قوى من جديد.

وعلى ملعبه يستضيف دكرنس صاحب الـ4 نقاط والخسارة الأخيرة من القناة بهدفين نظيفين نظيره بترول أسيوط صاحب الـ6 نقاط والذى نجح في تحقيق الفوز على النجوم الأسبوع الماضى بهدف مقابل للاشئ ، ويسعى أيمن الجمل المدير الفني لممثل الدقهلية للفوز من أجل الدخول وسط الكبار بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأولى وتحقيق فوز وحيد على حساب أسوان.

كما يخرج لافيينا صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط لمواجهة النجوم صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وبلا هدف حتى الآن ، ويحاول أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للافيينا مواصلة الإنتصارات من أجل التمسك بالصدارة واستغلال الحالة المعنوية التي يمر بها المنافس لتحقيق الفوز.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء النصر للتعدين مع طنطا في لقاء يبحث فيها أبناء السيد البدوى عن الفوز بعد الأداء الجيد في الجولة الماضية والتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام السكة الحديد في اللحظات الأخيرة.

ويحاول النصر للتعدين بعد الأداء الجيد في الجولة الماضية أمام راية بالرغم من الهزيمة بعد تغيير الجهاز الفني ورحيل حسن عبد المنعم والتعاقد مع محمد شرف لاعب الأهلى الأسبق .