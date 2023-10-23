شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق البطولة الدولية لناشئى تنس الطاولة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة، والتى تقام فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر الجاري، بصالة حسن مصطفى فى أكتوبر.
ويشارك فى البطولة 23 دولة من مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة فى المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك فى المنافسات الفئات العمرية تحت 11 و13 ، 15، 17، 19سنة.
ووفقا لبرنامج البطولة فيقام خلال الايام الثلاثة الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر منافسات الناشئين ، وفى اليوم التالى منافسات الزوجي المختلط وتقام ايام 26و 27 و 28 أكتوبر منافسات الناشئات.
واستطاع خالد رمضان الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس، فيما تأهل أيضا كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1 وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي.
كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.
وعلى صعيد السيدات، تمكنت علا سليمان من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 و2 لتتواجد في البارالمبياد في التصنيف الأول فيما تتأهل فاطمة حسين في التصنيف الثاني وذلك لتصدرها التنصيف الأفريقي.
وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث لتتأهل مباشرة للبارالمبياد فيما تأهلت منى عبدالحق في تصنيف 4 كونها المتصدرة للتصنيف الأفريقي.
ونجحت هاجر السيد في الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8 لتصل بذلك إلى بارالمبياد باريس وتشارك في التصنيف الثامن بينما تتأهل كل من هناء حماد كمصنفة أولى لتصنيف 6 وسماح عبدالعزيز كمصنفة أولى لتصنيف 7.
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