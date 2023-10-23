شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل مرحلة الحسم فى ملف تجديد عقد أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد تعاقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول ضمن أبرز أولوياته الفترة المقبلة، خاصة أن الجماهير البيضاء تترقب حسم تجديد تعاقد اللاعب، نظرًا لانتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى انتقالات يناير المقبلة، وهذا ما يدفع المجلس الجديد لحسم هذا الملف سريعًا ليصبح قربان محبة بين المجلس والجماهير وأعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يفتح مجلس إدارة نادى الزمالك ملف التفاوض مع أحمد فتوح ووكيل أعماله فى الأيام المقبلة، حول طلبات اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، كونه أحد الأعمدة الأساسية للفريق الكروى الأول.

ويرغب المجلس فى الوصول لاتفاق مع أحمد فتوح، لاسيما أن هناك طلبات كبيرة من اللاعب اشترط تنفيذها مقابل تجديد تعاقده، إلا أن المجلس يسعى للوصول لأفضل حل مع اللاعب للابقاء عليه مع عدم تكبد خزينة الزمالك أموال طائلة فى ملف التجديد.