شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يعود لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي فى مباراة العودة أمام أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، لقيادة الجبهة اليسرى لفريقه فى مباراته أمام سيمبا التنزاني غدا، الثلاثاء، فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم. وغاب على معلول عن مباراة الذهاب فى تنزانيا بسبب تأخره عن الطائرة التى كانت ستنقله من محطة الترانزيت فى أبو ظبي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، فى رحلة عودته من اليابان بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس أمام منتخب الساموراي.

وشارك كريم الدبيس أساسيا فى مباراة الأهلى أمام سيمبا الماضية، لتعويض غياب علي معلول، وأدى الدبيس بشكل جيد فى مباراة الذهاب، لكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني ينوي إعادة الدولي التونسي للتشكيل الأساسي في مباراة الغد بعدما انتظم في التدريبات الجماعية وأعلن جاهزيته لخوض لقاء الغد.