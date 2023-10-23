شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف محمد بركات بالإشراف على منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة محمد بركات، عضو المجلس، بالإشراف على منتخب الشباب الذى يقوده وائل رياض، بعدما تم تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب مؤخراً ويضم بجانب وائل رياض كلا من علاء عبده مدبا عاما وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرا إداريا.

وقرر وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إقامة معسكر جديد للفراعنة الصغار الأربعاء المقبل لاختبار مجموعة جديدة من اللاعبين، قبل حسم القائمة النهائية للفريق التى ستشارك فى دورة شمال أفريقيا بتونس فى الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستدعي وائل رياض 34 لاعبا جديدا للمعسكر المقبل، لاختيار العناصر المميزة منهم للانضمام للقوام الاساسي لمنتخب الشباب.

من جانبه، أشاد وائل رياض، المدير الفني للمنتخب، بمعسكر الإسماعيلية الذي يعتبر الأول لهذا الفريق، مؤكدا أنه حقق الكثير من أهدافه واستفاد الجهاز الفني واللاعبون منه بشكل كبير.

وأضاف رياض، أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز ومازال لديهم الأفضل لتقديمه لمنتخب مصر، لافتا إلي أنه سيتابعهم باستمرار مع أنديتهم للتأكد من تطور مستواهم .

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات بطولة شمال افريقيا في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل ، بمشاركة منتخبات ليبيا والجزائر والمغرب وتونس بجانب مصر.