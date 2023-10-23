شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعيد تقييم الأجانب فى المصرى قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على إعادة تقييم أجانب الفريق في الفترة المقبلة، لتحديد المستمرين والراحلين عن الفريق، خاصة أن المصري يمتلك بين صفوفه 7 لاعبين أجانب، من بينهم لاعب واحد فقط مقيد تحت السن وهو الغاني ليستويل أمانكونا.

وتضم قائمة الأجانب في المصري كلاً من، النيجيري إيزي إيميكا، التونسي إلياس الجلاصي، الغيني أمادو دي جليدي، الجزائري غيلاس قناوي، التونسي فخر الدين بن يوسف، الكاميروني فرانك إيتوجا.

فيما تم قيد الجزائري عبد الرحيم دغموم في قائمة الانتظار بسبب إصابته في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة حيث خضع اللاعب لعملية جراحية في قطر قبل أن يخوض فترة تأهيل بأحد المراكز الطبية هناك.

ويدرس مسئولو المادي المصري إعادة الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، إلى قائمة الفريق في يناير المقبل، وذلك بعد خروج اللاعب من القائمة في بداية الموسم؛ بسبب إصابته في وقت سابق بقطع في الرباط الصليبي، وكان الجزائري قد قطع شوطاً كبيراً في البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.