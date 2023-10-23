شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأولمبي يجتمع للتحضير لمعسكر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، اجتماعًا للتجهيز لمعسكر شهر نوفمبر المقبل فى إطار التجهيز لاوليمبياد باريس 2024.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على الفريق حسم الوديات التى سيخوضها المنتخب فى نوفمبر.

ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع عدة منتخبات للتجهيز لخوض وديتين للمنتخب الأوليمبي في معسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21 ، وينتظر اتحاد الكرة حسم الوديتين من أجل تحديد مكان المعسكر.