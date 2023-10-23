شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى أزمة أحمد أيمن منصور مع المصرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو النادي المصري قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة للبت فى أزمة الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبى النادى المصرى، بعد خضوعهما للتحقيق، حيث رفض الاتحاد قيد الثنائي فى قائمة النادى البورسعيدى بسبب التوقيع للزمالك، وهو ما يعني التوقيع لناديين مختلفين ما يعرضهما للإيقاف.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" وجود بند في عقد أحمد أيمن منصور مع نادي الزمالك يتيح للاعب فسخ عقده مع النادي الأبيض مقابل سداد مليون جنيه، وهو ما يمكن أن ينهي الأزمة دون التعرض لعقوبة إيقاف أو غرامة ليشارك بشكل طبيعي مع النادي المصري فى المباريات المقبلة.

ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين أحمد عيد وأحمد أيمن منصور على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالى لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن. ويتمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.

واستأنف المصري تدريباته أمس الأحد استعدادا لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 9 نقاط عقب الفوز هلى الطلائع، وخاض المصري 4 مباريات حقق الفوز في 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو المصري 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.