شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بفتح أول 15 دقيقة من مران اليوم، الاثنين، أمام وسائل الإعلام من أجل التقاط الصور والتحدث مع أحد لاعبي الفريق أو أفراد الجهاز الفني بشأن مباراة سيمبا التنزاني فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويخوض الأهلي، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، مرانه الأخير على ملعب التتش استعداداً لمباراة سيمبا المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي تقام العام الجارى للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية.

ويسمح الجهاز الفني للأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الليلة قبل أن يكمل الفريق مرانه ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً لمباراة الثلاثاء.

على صعيد متصل، تقدم النادي الأهلي بطلب للسلطات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني الثلاثاء في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

جاء ذلك لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من جماهير الأهلي فى دعم الأشقاء بفلسطين، فى ضوء قرار مجلس إدارة الأهلي بتخصيص العائد المالي بالكامل من تذاكر المباراة لصالح الأشقاء.