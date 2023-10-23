شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: ركلة الجزاء الأخيرة لـ زد أمام المقاولون ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة موقف ركلات الجزاء الخمسة، التي احتسبها حكم مباراة المقاولون العرب وزد، فى الجولة الرابعة من دوري نايل والتي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما.

وشهدت المباراة قرارات تحكيمية مثيرة، بعدما احتسب حكم المباراة 5 ركلات جزاء بواقع، 4 ركلات لفريق زد، وركلة واحدة للمقاولون العرب.

وقال جريشة فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت، "عدد ركلات الجزاء فى مباراة واحدة ليس أزمة حتى لو 10 ركلات، المهم هو أن تكون هذه الركلات صحيحة".

وأضاف جريسة، "كان فى 5 ركلات جزاء واحدة للمقاولون و4 لـ زد، ركلة المقاولون صحيحة بسبب إهمال علي لطفي، والركلة الأولى لـ زد صحيحة كان هناك دهس على القدم، الثانية كانت صحيحة أيضاً الكرة اصطدمت بيد لاعب المقاولون، والثالثة كانت صحيحة والكرة اصطدمت بيد لاعب المقاولون أيضاً".

وتابع الحكم الدولى السابق، "الركلة الرابعة لفريق زد كانت ركلة ضعيفة، حدث تلامس بين المدافع والمهاجم، وحكم الفار لم يجد خطأ واضحا للحكم لذلك لم يستدعه، لم أستطع أن أحكم عليها مثل الركلات السابقة، ولذلك هي ركلة جزاء ضعيفة".