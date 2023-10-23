شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم اليوم مصير مشاركة موديست فى مباراة الأهلى وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، اليوم الاثنين، مصير الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق من دخول قائمة المارد الأحمر لمواجهة سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن المسحة الطبية التي أجراها موديست لاعب الفريق جاءت سلبية.

واطمأن الجهاز الفني على حالة موديست قبل انطلاق مران الأمس بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وبدأ موديست أمس تنفيذ بعض الوحدات التدريبية المنفردة على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء غداً الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني المحدد لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.