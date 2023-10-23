شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفى لمدرب وقائد سيمبا التنزانى اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر البرازيلي روبرتو أوليفيرا، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، وقائد الفريق، اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي التي تقام مساء غد، الثلاثاء، فى إياب الدور ربع النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بنادي سيمبا في الثانية عشرة ظهر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق إلى وسائل الإعلام قبل مرانه الختامى بالقاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التى أقيمت فى تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويتأهل الفائز من الأهلي وسيمبا لملاقاة الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الذي تقام منافساته للمرة الأولى.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني المحدد لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.