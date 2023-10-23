شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يدعم قرارات الرئيس فى أزمة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه لذوى الهمم إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجارى فى بودابست، وحرص أفراد البعثة على ارتداء تيشيرتات تزينها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعما لقراراته فى أزمة القضية الفلسطينية.

وتضم قائمة المنتخب المصري 14 لاعباً ولاعبة، ويتواجد فى قائمة اللاعبين كل من: “عبد العزيز عاصم حركي رجال، محمد كمال اللقاني حركي رجال، عادل شباب حركي رجال، عبد الله علاء بصري رجال، زياد عماد بصري رجال، أحمد وحيد ذهني رجال داون، حازم محمد ذهني رجال داون، مصطفى أبو الفتوح ذهني رجال فكري“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “فاطمة أحمد عبد البديع حركي سيدات، أمل أبو الفتوح حركي سيدات، مروة أحمد حسين بصري سيدات، روان خليل بصري سيدات، سلمى علاء الدين ذهني سيدات داون، نادين ناجي ذهني سيدات داون“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويتواجد مع البعثة كلًا من محمد أحمد مديرًا فنيًا، محمد رمضان مديرًا إدرايًا، وائل عبد الله مدربًا، محمد محمود مدربًا، والدكتورة أمل علاء الدين طبيب.