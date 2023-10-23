شكرا لقرائتكم خبر عن حسني فؤاد مديرًا للبطولة الدولية لناشئى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ، برئاسة معتز عاشور، على اختيار حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري مديرًا للبطولة الدولية للناشئين والناشئات. وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 وحتى 29 أكتوبر الجاري على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقرر الاتحاد المصري إلغاء حفل افتتاح البطولة الدولية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف المتكرر على يد الكيان الصهيوني.

من ناحية أخرى، أكدت 23 دولة مشاركتها في البطولة مختلف دول العالم بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة فى المراحل السنية المختلفة، حيث يشارك فى منافسات الفئات العمرية تحت 11 و13 ، 15، 17، 19 عام.

وتقام منافسات الناشئين خلال الثلاثة أيام الأولى 23 و 24 و 25 أكتوبر، على أن يقام في اليوم التالي منافسات الزوجي المختلط، وتقام منافسات الناشئات في الثلاثة أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر الجاري.

وشهد مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى استعدادات مكثفة للاعبين المشتركين في بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات.

حيث قد أقيم معسكر الاتحاد الدولي في مصر خلال الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر الماضي، بمشاركة منتخب الصين لأول مرة في معسكر مشترك مع منتخب مصر وبعض المنتخبات الأفريقية.

وشارك في المعسكر 56 لاعبا ولاعبة بواقع 20 لاعبا مصريا، و 16 من الصين، و 20 لاعبا من بعض الدول الأفريقية.

جدير بالذكر أن مصر نجحت فى استضافة البطولة الدولية العام الماضي في صالة استاد القاهرة الدولي وشهدت مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.