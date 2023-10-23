شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقود اللاعبين بعد حل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على فتح ملفات تجديد عقود اللاعبين بعد إنهاء أزمة إيقاف القيد، التى تٌعد الشغل الشاغل للمجلس خلال الفترة الحالية.

ويسعى المجلس لحل الأزمة فى أسرع وقت حتى يتم الدخول فى مفاوضات مع لاعبين جدد في المراكز التى تحتاج تدعيماً، إضافة إلى ملف التجديد مع لاعبى الفريق ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير.

ويعقد مجلس إدارة الزمالك الجديد اجتماعات مستمرة فى الأيام المقبلة، وفور تسلم رئاسة النادى بشكل رسمى عقب اعتماد اللجنة الأولمبية نتيجة الانتخابات، من أجل تقسيم الملفات على أعضاء المجلس، حتى يبدأ كل منهم العمل فيما كلف به وإنجازه على أكمل وجه وفى أسرع وقت.

من جهته قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن الملفات المهمة التي سيعمل عليها مجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد الفترة المقبلة، "أحمد سليمان وحسين السيد ومعهم حسام المندوه هم المسؤولون عن ملف كرة القدم فى الزمالك".