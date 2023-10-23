شكرا لقرائتكم خبر عن تونالي يتطلع إلى تسوية حول فترة إيقافه.. والشعراوي يدافع عن نفسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يسافر الاثنين، محامو الإيطالي ساندرو تونالي نجم نيوكاسل الإنجليزي للتفاوض حول تسوية مع المحققين، لتقليص فترة الإيقاف عن اللعب بعد اعتراف لاعب الوسط بمراهنته على مباريات كرة قدم.

وجاء قرار تونالي بعد تقارير عن إمكانية إيقافه عاماً كاملاً عن اللعب وعدم رغبة نيوكاسل في دفع أجوره أثناء فترة الإيقاف على خلاف نجم يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي أوقف 7 أشهر ويستمر اليوفي في دفع أجوره.

ووفق التقرير، راهن تونالي فقط على فوز فريقه السابق اي سي ميلان في المباريات التي لم يكن مشاركاً فيها على خلاف فاجيولي الذي راهن على مباريات غير يوفنتوس.

من جهته، دافع نجم روما ستيفان الشعراوي عن نفسه بعد ادعاء مصور البابراتزي كورونا تورطه أيضاً في المراهنات غير القانونية. وقال الشعراوي الذي سجل هدف الفوز لروما على حساب مونزا الأحد:«تم اتهامي بتورطي في فضيحة المراهنات وهذا مؤلم، هذه أخبار زائفة تماماً. أحب هذه الرياضة وأحترم كرة القدم وما كنت لأفعل شيئاً كهذا، أشعر أني نظيف».

ودافع المدرب مورينيو عن نجميه الشعروي ونيكولا زالويسكي اللذين ورد اسمهما على لسان المصور وقال: «أنا أتحدث للاعبين وأنا هادئ جداً، يتحدثون إلي وأنا واثق أنهم صادقون، لأن العلاقة بيننا وطيدة ويقولون لي الحقيقة حتى لو كانت مرة. أنا أثق بهم ،وروما أيضاً أصدر بياناً بهذا الخصوص لذا لا يوجد قلق».