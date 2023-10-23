شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمد مورينيو الحصول على الطرد قبل مواجهة الإنتر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لعاداته في استفزاز دكة الخصوم، وعاد الحكم لرفع البطاقة الحمراء في وجهه.

وقام مدرب روما بعد دقائق من تسجيل نجمه ستيفان الشعراوي هدف الفوز على مونزا في الدقيقة 90 بالتوجه إلى دكة مونزا، والتلويح بالثرثرة ثم فرك عينيه كأنه يبكي.

وشاهد الحكم جيوفاني أيرولدي ما فعله مورينيو وأعطاه البطاقة الحمراء فوراً وسيغيب بسببها عن الدكة أمام إنتر ميلان، فريقه السابق. فهل تعمد مورينيو الطرد؟ هذا ما تساءل عنه مشجعو الأفاعي، إذ إن المدرب مميز لديهم منذ قيادته الفريق للثلاثية التاريخية، وهذه ثاني مرة على التوالي يطرد فيها مورينيو قبل مواجهة إنتر ميلان.

وعلق مورينيو بعد المباراة: «لوّحت ببعض الحركات ولم أقل شيئاً. كان هذا لأن في الموسم الماضي بعض الموهوبين لكن المفتقرين للخبرة تفوهوا بكلمات بغيضة تجاهنا. أنا صريح، مونزا فريق جيد ولم يستحق الخسارة اليوم».

وأضاف الحكم 7 دقائق إضافية للمباراة، لكن ما إن انقضت تشاجر مورينيو مع رافائيل بالادينو مدرب مونزا الذي فور توسله للحكم قام مورينيو بتمثيل حركة البكاء وقال له: «تثرثر كثيراً ثم تبكي».

وقبل 12 شهراً، طرد مورينيو قبل مواجهة الأفاعي بعد شجار مع الحكم في مباراة فريقه أمام أتالانتا وذلك حول عدم منح لاعبه نيكولو زانيولو (المنتقل لأستون فيلا في الصيف) ركلة جزاء. واقتحم مورينيو حينها الملعب من شدة الغضب وأمسك به أمن الملعب لمنعه من الوصول إلى الحكم.