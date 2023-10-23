شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العراقي يبرئ محمد ناصر من تهمة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن لا دخل لعضو المكتب التنفيذي محمد ناصر، أو أي عضو آخر، بقرار موضوع تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة JAKO للتجهيزات الرياضية لا من قريب ولا من بعيد وأن قرار التعاقد هو قرار للمكتب التنفيذي.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، إن «الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد أن قراراته الصادرة عن مكتبه التنفيذي في اجتماعاته الدورية، تصدر بطريقة ديمقراطية تعتمد على التصويت الحاصل من قبل أعضائه. وهنا يبين الاتحاد أن قرارات التعاقدات مع الشركات الراعية والداعمة، ليست نتاجاً لقرارات فردية أو شخصية، بل هي تحصيل حاصل لدراسات مجتمعة وآراء الأكثرية، وعليه فإن لا دخل لعضو المكتب التنفيذي (محمد ناصر)، أو أي عضو آخر، بقرار موضوع تعاقد الاتحاد العراقي لكرة القدم مع شركة JAKO للتجهيزات الرياضية لا من قريب ولا من بعيد وأن قرار التعاقد هو قرار للمكتب التنفيذي».

وأوضح الاتحاد، أن «ما تم نشره في بعض الصفحات التابعة لمواقع التواصل الاجتماعي بعيدة عن الحقيقة ولا تمت بصلة مطلقاً للواقع وأن ما يثار هنا أو هناك الغرض منه النيل من سمعة الاتحاد والإساءة إليه بشكل أو بآخر وأن الاتحاد ماضٍ في مشروع بناء كرة قدم عراقية رصينة من خلال إطلاق دوري نجوم العراق ومشروع الفئات العمرية وبشكل يصل صدى نتائجه إلى العالم».

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت محمد ناصر، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهو لاعب سابق في «أسود الرافدين» بالتعاقد مع شركة JAKO للتجهيزات الرياضية التي تقوم بتجهيز المنتخبات العراقية وحكام الكرة والمدربين، بأن تجهيزاتها يتم شراؤها من محال في العاصمة بغداد وليس من تلك الشركة، وأن هناك فساداً كبيراً في العقد الموقع بين عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر وتلك الشركة.