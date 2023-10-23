بعد قليل .. الشناوي وكولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر بعد قليل ، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رفقة محمد الشناوي كابتن الفريق وحارس المرمى، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا المقرر لها مساء غد الثلاثاء لحساب إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.



وتبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الواحدة ظهرًا باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور الصحافة ووسائل الإعلام.

الأهلي يستأنف مرانه ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كولر، قد استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في الدوري الأفريقي

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر ، على هامش التدريبات محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق الأحمر فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهد مران الأحمر محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية بالأمس بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وتجرى الآن في مقر قاعة المؤتمر الصحفية بالمركز الإعلامي باستاد القاهرة ، وقائع مؤتمر فريق سيمبا التنزاني بحضور البرازيلي روبرتو أوليفيرا، المدير الفني للفريق رفقة كابتن الفريق.