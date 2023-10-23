مدرب سيمبا رفقة كابتن الفريق في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة الأهلي بدوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر البرازيلي روبرتو أوليفيرا، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، رفقة كابتن الفريق، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي التي تقام مساء غد الثلاثاء ، لحساب منافسشات إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى التي تقام تحت رعاية كاف.



وتبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بنادي سيمبا ظهر اليوم الإثنين باستاد القاهرة، ومن المقرر أن يتحدث المدير الفني وكابتن الفريق إلى وسائل الإعلام قبل خوض مرانه الختامي بالقاهرة.

كانت مواجهة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق ، وسجل للأهلي رضا سليم ومحمود كهربا.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الفائز من الأهلي وسيمبا ، الطرف الآخر المتأهل من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الإفريقي الذي تقام منافساته للمرة الأولى.

مران الأهلي ..

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قد استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس الأحد على ملعب التتش، استعدادًا للمواجهة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر ، على هامش المران محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق الأحمر فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية اليوم بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.