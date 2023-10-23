صدمة لـ الدوري السعودي.. حسم مصير مودريتش مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين، موقف الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، من الرحيل إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتواصل الأندية السعودية تنفيذ خطتها في استقطاب أكبر عددممكن من اللاعبين المخضرين من مختلف الدوريات الأجنية، في إطار رغبة المملكة لاقتحام قائمة أكبر 10 دوريات حول العالم.

وبدأ الأندية السعودية في تلك الخطة في يناير الماضي، عندما تعاقدت مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وارتدى قميص النصر، لتواصل ذلك في الميركاتو الصيفي الأخير.

وكانت الأندية السعودية تخطط للتعاقد مع مودريتش، مستغلة الخلاف بينه وبين الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي، والذي همش دور اللاعب في الفترة الأخيرة.

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وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن مودريتش حسم مصيره، وقرر الاستمرار في صفوف ريال مدريد، وذلك بعدما عقد جلسة مع أنشيلوتي، وحصل على وعد خلالها بتحسين أموره ومشاركته في المباريات المقبلة.

ونقلت الصحيفة تصريحات جوزيه أنخيل المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد، الذي أعلن بوضوح تمسكهم بـ لوكا مودريتش وعدم وجود نية للتفريط فيه.