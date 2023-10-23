مصرع مشجع فلامنجو بسبب الأعيرة النارية والأسلحة البيضاء في الكلاسيكو البرازيلي.. فيديو

شهدت مباراة فلامنجو ضد فاسكو دا جاما في الديربي البرازيلي، والتي أقيمت فجر اليوم الاثنين، أحداثًا مثيرة، بعدما ظهرت خلالها الأسلحة البيضاء وإطلاق النيران.

ولقى أحد مشجعي نادي فلامنجو مصرعه، وأصيب عددًا كبيرًا آخر، نتيجة اشتباكات نشبت بين جماعات الألتراس في محطة قطار ريو دي جانيرو.

وذلك قبل انطلاق “الديربي” البرازيلي أمام فاسكو دا جاما في ملعب ماراكانا، فجر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من البطولة المحلية الأعرق.

وأصدرت شرطة ريو دي جانيرو بيانًا للكشف عن ملابسات الواقعة، بعدما أعلنت أن مشجع فلامنجو أصيب في محطة “كامبو جراندي” كما أن الجرحى الذين تم نقلهم للمستشفى، أصيبوا أيضاً بطلقات نارية وباعتداءات بأسلحة بيضاء.

اقرأ أيضًا: 5 فوارق ترجح كفة ريال مدريد أمام سبورتنج قبل صدام دوري أبطال أوروبا

وأكدت الشرطة البرازيلية في بيانها أنه تم اعتقال 76 شخصًا خلال الواقعة، فيما تم تفتيش 200 آخرين في جزء آخر من المدينة وتم ضبط عصى وأنابيب بلاستيكية ومتفجرات، كما تم اعتقال ثلاثة منهم.