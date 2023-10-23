الإسماعيلي يحتج رسميًا على حكم مباراة فاركو

احتج نادي الإسماعيلي رسميًا، على حكام مباراته ضد فاركو، والتي أقيمت بالأمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز في موسمه الجاري.

وحقق فاركو فوزًا مثيرًا بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي، في مباراة أدارها تحكيميًا نادر قمر الدولة ليواصل الدراويش إخفاقهم في الموسم الجديد.

وقال الإسماعيلي في بيانه الرسمي:” في إطار حرصكم جميعا كمسؤولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري، ومن خلال حرص النادي على مشاركتكم بنفس النهج “.

وأضاف:” إننا نضع بين أيديكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة الإسماعيلي وفاركو والتي أقيمت مساء الأحد 22 أكتوبر 2023 بملعب الإسماعيلية “.

وتابع:” شهدت المباراة تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم نادر قمر الدولة وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة وتمثلت الحالات كالتالي:

– أولا: عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للإسماعيلي خلال الشوط الأول بعد لمسة يد على لاعب فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة، وبشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.

– لم يطرد الحكم اللاعب عبد الله بكري مدافع فاركو نتيجة عرقلة اللاعب ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو محمود ناجي وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه، مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة لعدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاصي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري.

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وواصل:” ونحيطكم بأن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام تثير غضب واستياء جماهير الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والاتحاد المصري نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي وسوف تؤدي لحدوث ما لا يحمد عقباه”.